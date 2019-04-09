В списках депутатского объединения "За Зеленского" числится 1 депутат

9 апреля, 2019, 11:40

В Верховной Раде официально создали межфракционное депутатское объединение "За следующего президента Украины Зеленского В.А"

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании парламента, передает Еспресо.TV

"Согласно 60 статье Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 8 созыва межфракционного депутатского объединения" За следующего президента Украины Зеленского В.А ", - заявил он.

Парубий сказал, что народный депутат Виталий Куприй возглавил это объединение.

"К сожалению, никакого другого депутата нет в списке, и я обращаюсь к Виталию Николаевичу: Если есть еще депутаты, кроме Вас, донести список в аппарат, чтобы мы могли публично объявить, кто входит в это межфракционное объединение, кроме Куприя", - добавил спикер Верховной Рады.