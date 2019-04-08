//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нардеп Куприй со скандалом объявил о создании нового межфракционного объединения "За Зеленского" в Раде


фото: lenta.ua
8 апреля народный депутат Виталий Куприй заявил на заседании согласительного совета парламента о создании нового межфракционного объединения "За Зеленского"

Об этом сообщает Еспресо.TV

В частности, нардеп перебил вице-спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Я призываю всех присоединиться к этому, поскольку существует большая угроза, что президент Порошенко сфальсифицирует результаты выборов через подведомственный ему Центральную избирательную комиссию", - сказал Куприй 8 апреля.

Геращенко сказала в ответ, что "это не 95 квартал, а Верховная Рада Украины", попросила Куприя успокоиться и сесть на свое место.

В частности, о создании нового межфракционного объединения "За Зеленского" сообщили в Facebook.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

8 апреля, 2019 понедельник

7 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать