Нардеп Куприй со скандалом объявил о создании нового межфракционного объединения "За Зеленского" в Раде

8 апреля, 2019, 11:44

Об этом сообщает Еспресо.TV

В частности, нардеп перебил вице-спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Я призываю всех присоединиться к этому, поскольку существует большая угроза, что президент Порошенко сфальсифицирует результаты выборов через подведомственный ему Центральную избирательную комиссию", - сказал Куприй 8 апреля.

Геращенко сказала в ответ, что "это не 95 квартал, а Верховная Рада Украины", попросила Куприя успокоиться и сесть на свое место.

В частности, о создании нового межфракционного объединения "За Зеленского" сообщили в Facebook.