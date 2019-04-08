Нардеп Куприй со скандалом объявил о создании нового межфракционного объединения "За Зеленского" в Раде
8 апреля, 2019, 11:44
8 апреля народный депутат Виталий Куприй заявил на заседании согласительного совета парламента о создании нового межфракционного объединения "За Зеленского"
Об этом сообщает Еспресо.TV
В частности, нардеп перебил вице-спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Я призываю всех присоединиться к этому, поскольку существует большая угроза, что президент Порошенко сфальсифицирует результаты выборов через подведомственный ему Центральную избирательную комиссию", - сказал Куприй 8 апреля.
Геращенко сказала в ответ, что "это не 95 квартал, а Верховная Рада Украины", попросила Куприя успокоиться и сесть на свое место.
В частности, о создании нового межфракционного объединения "За Зеленского" сообщили в Facebook.
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