В Киев придет "Король ночи" с "Игры престолов"
Об этом сообщили организаторы фестиваля Kyiv Comic Con на своей странице в Facebook .
Отмечается, что 1 и 2 июня актер станет специальным гостем тематического фестиваля, где пообщается с поклонниками сериала и проведет автограф-сессию.
"На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене - 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае" , - сообщают организаторы.
Известно, что, кроме Короля Ночи в сериале "Игра престолов", Ричард сыграл Джо Чилли в "Бэтмене: Начало" Кристофера Нолана. Также он появился в таких выдающихся проектах как "Doom", "Kingsman: Тайная служба", "Тор: Царство тьмы", "Черная Орхидея" и многих других.
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