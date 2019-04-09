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Участница марафона проехала часть дистанции на велосипеде и заработала пожизненную дисквалификацию


фото: xsport.ua
Участник международного марафона в китайском Сюйчжоу пожизненно дисквалифицировали за использование велосипеда во время забега

Об этом сообщает Xsport .

Имя спортсменки не называется, но она преодолела дистанцию за 5:00 38 минут и 36 секунд. При этом последние 2 км и 195 метров девушка потратила 7 минут и 10 секунд. Организаторы со скептицизмом восприняли такой результат спортсменки под номером D2113.

Как выяснилось, участница марафона несколько отрезков дистанции проехала на велосипеде. Организаторы отменили результат девушки и решили пожизненно отстранить ее от соревнований.

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