Марафонка сломала ногу, но доползла до финиша на коленях

24 октября, 2018, 13:45

Японская легкоатлетка Реи Иида сломала ногу во время марафона, но добралась до финиша на коленях

Об этом сообщает The Telegraph.

Японская спортсменка Реи Иида сломала ногу во время марафона в эстафете в Фукооци, но, несмотря на боль, продолжила дистанцию и доползла до финиша.

На коленях 19-летняя девушка преодолела 180 метров, чтобы передать эстафету следующей участнице и поранила до крови колени.

В итоге оказалось, что старания легкоатлетки оказались напрасными - организаторы марафона признали, что Иида нарушила правила и дисквалифицировали команду.