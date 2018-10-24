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Марафонка сломала ногу, но доползла до финиша на коленях


фото: straitstimes.com
Японская легкоатлетка Реи Иида сломала ногу во время марафона, но добралась до финиша на коленях

Об этом сообщает The Telegraph.

Японская спортсменка Реи Иида сломала ногу во время марафона в эстафете в Фукооци, но, несмотря на боль, продолжила дистанцию и доползла до финиша.

На коленях 19-летняя девушка преодолела 180 метров, чтобы передать эстафету следующей участнице и поранила до крови колени.

В итоге оказалось, что старания легкоатлетки оказались напрасными - организаторы марафона признали, что Иида нарушила правила и дисквалифицировали команду.

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