США о выборах в Украине: "Были бы счастливы, если бы не присутствовали россияне"

9 апреля, 2019, 14:29

В Государственном департаменте США разъяснили позицию относительно президентских выборов в Украине

Об этом рассказала директор по планированию политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер, передает издание "Голос Америки" .

"Результат выборов в Украине важен для нас, но сами украинцы примут решение о том, кто получит власть и какой будет форма правления. Мы поддержим это решение. Мы были бы счастливы, если бы в Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы ", - отметила Кирон Скиннер.

Госпожа Скиннер отметила, что президент США хочет, чтобы Украина была целостной.

"Для нас важно то, что произошло в Украине. И я думаю, вы видели, что мы взяли на себя обязательства по вопросу обороны Украины, и это произошло именно при администрации Дональда Трампа и стало отходом от некоторых мероприятий предыдущих президентов США. Президент США верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной ", - добавила она.

Напомним, 7 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура президентских выборов:

По Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей (5713825 человек), при Петре Порошенко - 15,95% (3014523). Далее расположились Юлия Тимошенко с показателем 13,40%, Юрий Бойко - 11,67%, Анатолий Гриценко - 6,91%. Игорь Смешко набрал 6,04%, Олег Ляшко - 5,48%. Александра Вилкула поддержали 4,15% избирателей, Руслан Кошулинский - 1,62%. Другие кандидаты набирают менее 1%.