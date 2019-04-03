В США существенно изменили законопроект о санкциях против РФ

3 апреля, 2019, 15:58

Группа сенаторов США 3 апреля представит Конгрессу новую версию законопроекта о санкциях США против РФ из-за вмешательства в выборы

Об этом сообщают источники Reuters.

Ранее в законопроекте были санкции в виде блокирования активов в США и запрета на открытие корреспондентских счетов в США против трех или более российских финансовых институтов из списка: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк"; санкции в виде блокирования активов в США против двух или более компаний из списка: "Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ". Также санкции в виде блокирования активов в США любых железнодорожных или горнометаллургических компаний, а также любой аэрокосмической компании и авиакомпании, в которой правительству России принадлежит хотя бы 25%.

Уже новый законопроект также предусматривает санкции для банковской, энергетической и оборонной отраслей, а также санкции за покупку госдолга страны, допустившей вмешательство в выборы США. В новой версии, как и в предыдущей, говорится, что все эти санкции будут внесены только в том случае, если директор Национальной разведки США признает, что Россия вмешалась в американские выборы. Для того, чтобы принять решение о том, имело место вмешательство или нет, установлен срок в 30 дней после выборов.

Напомним, сенаторы допускают введение новых санкций США против РФ в связи отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери