В США существенно изменили законопроект о санкциях против РФ
Об этом сообщают источники Reuters.
Ранее в законопроекте были санкции в виде блокирования активов в США и запрета на открытие корреспондентских счетов в США против трех или более российских финансовых институтов из списка: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк"; санкции в виде блокирования активов в США против двух или более компаний из списка: "Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ". Также санкции в виде блокирования активов в США любых железнодорожных или горнометаллургических компаний, а также любой аэрокосмической компании и авиакомпании, в которой правительству России принадлежит хотя бы 25%.
Уже новый законопроект также предусматривает санкции для банковской, энергетической и оборонной отраслей, а также санкции за покупку госдолга страны, допустившей вмешательство в выборы США. В новой версии, как и в предыдущей, говорится, что все эти санкции будут внесены только в том случае, если директор Национальной разведки США признает, что Россия вмешалась в американские выборы. Для того, чтобы принять решение о том, имело место вмешательство или нет, установлен срок в 30 дней после выборов.
Напомним, сенаторы допускают введение новых санкций США против РФ в связи отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери
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