//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Самопомощь выдвинет новую кандидатуру на пост мэра Львова, - Сыроед

На должность мэра Львова будет претендовать новый кандидат от "Самопомощи"

Об этом сообщила в интервью Цензор.НЕТ вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.

"Я убеждена, что" Самопомощь "будет выставлять свою кандидатуру на пост мэра на следующих местных выборах во Львове. Там в обойме" Самопомощи "есть молодые ребята, которые смогут претендовать на эту должность, они уже имеют результаты своей работы. Но выбирать будет община ", - отметила она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать