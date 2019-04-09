Самопомощь выдвинет новую кандидатуру на пост мэра Львова, - Сыроед

9 апреля, 2019, 16:17

На должность мэра Львова будет претендовать новый кандидат от "Самопомощи"

Об этом сообщила в интервью Цензор.НЕТ вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.

"Я убеждена, что" Самопомощь "будет выставлять свою кандидатуру на пост мэра на следующих местных выборах во Львове. Там в обойме" Самопомощи "есть молодые ребята, которые смогут претендовать на эту должность, они уже имеют результаты своей работы. Но выбирать будет община ", - отметила она.