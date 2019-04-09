Самопомощь выдвинет новую кандидатуру на пост мэра Львова, - Сыроед
9 апреля, 2019, 16:17
На должность мэра Львова будет претендовать новый кандидат от "Самопомощи"
Об этом сообщила в интервью Цензор.НЕТ вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.
"Я убеждена, что" Самопомощь "будет выставлять свою кандидатуру на пост мэра на следующих местных выборах во Львове. Там в обойме" Самопомощи "есть молодые ребята, которые смогут претендовать на эту должность, они уже имеют результаты своей работы. Но выбирать будет община ", - отметила она.
- Ранее сообщалось, что Андрей Садовый признался, что принял для себя окончательное решение больше не баллотироваться на должность городского председателя Львова.
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