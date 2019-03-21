Садовый подтвердил, что больше не будет выдвигаться в мэры Львова
21 марта, 2019, 07:38
Об этом Садовый заявил журналистам, передает ZIK .
Андрей Садовый признался, что принял для себя окончательное решение больше не баллотироваться на пост городского головы Львова
Об этом Садовый заявил журналистам, передает ZIK .
"Заканчивается моя третья каденция в должности главы Львова - я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили молодые, мудрее, талантливые, более успешные люди, и я очень буду их поддерживать.
Моя задача сегодня - работать на уровне государства", - подчеркнул Садовый.
Впрочем мэр Львова не смог четко ответить, какой вектор работы выбрал для себя на будущее.
"Планировать в Украине что-то наперед - это невыгодное дело. Моя цель - построить страну, в которой хочется жить", - отметил Садовый.
Ранее Садовый уже делал заявления о том, что не будет баллотироваться на должность городского главы Львова.
- Напомним, 4 марта Садовый подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины. Перед этим, 1 марта он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
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