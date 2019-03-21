Садовый подтвердил, что больше не будет выдвигаться в мэры Львова

21 марта, 2019, 07:38

Андрей Садовый признался, что принял для себя окончательное решение больше не баллотироваться на пост городского головы Львова

Об этом Садовый заявил журналистам, передает ZIK .



"Заканчивается моя третья каденция в должности главы Львова - я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили молодые, мудрее, талантливые, более успешные люди, и я очень буду их поддерживать.

Моя задача сегодня - работать на уровне государства", - подчеркнул Садовый.



Впрочем мэр Львова не смог четко ответить, какой вектор работы выбрал для себя на будущее.



"Планировать в Украине что-то наперед - это невыгодное дело. Моя цель - построить страну, в которой хочется жить", - отметил Садовый.

Ранее Садовый уже делал заявления о том, что не будет баллотироваться на должность городского главы Львова.