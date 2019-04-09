Российские "туристы" Пригожина с чемоданами наличных вмешивались в выборы на Мадагаскаре, - СМИ

9 апреля, 2019, 11:57

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

По информации агентства, россияне поселились в гостинице на окраине Антананариву под видом «туристов». Среди них были замечены пиарщик Роман Поздняков, бывший функционер финансовой пирамиды МММ Андрей Крамар и переводчик Владимир Бояришев. Российские политтехнологи, вероятно, связаны с бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Собеседники Би-би-си рассказали, что россияне заключили контракты по меньшей мере с шестью из 36 кандидатов в президенты Мадагаскара. Получив "несколько тысяч евро наличными" от россиян, они обязывались поддержать того кандидата, который будет наибольшие шансы на прохождение во второй тур.

Два бывших кандидата в президенты Мадагаскара подтвердили Би-би-си, что получали деньги от "туристов" из России.

"Они заплатили наличными, в чемодане. Они еще внесли избирательный залог за участие в президентских выборах. 12000 евро залога, 5000 евро в чемодане", - рассказал основатель Церкви Апокалипсиса пастор Андре Кристиан Мейлхол.

По его словам, россияне потребовали от него выйти из предвыборной гонки, как только опросы показали, что он не проходит во второй тур. Пастор отказался.

Би-би-си отмечает, что россияне также участвовали в предвыборной кампании бывшего премьер-министра Мадагаскара Жана Березикы. По словам Березикы, россияне предложили бюджет в $ 2 млн, но в результате передали лишь "очень небольшую сумму".

"Мне кажется, они предлагали помочь нескольким кандидатам, включая меня. Они спросили, готов ли я вести дипломатию Мадагаскара. Конечно, ответил я", - рассказал он.

В итоге на выборах в Мадагаскаре победил бывший глава государства Андри Радзуэлина. Победитель на вопрос о возможном российском вмешательстве сказал, что "не является кандидатом от какой-либо страны".