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ПЦУ призвала сдерживать агрессию в связи с выборами

Православная церковь Украины осудила применение "языка ненависти"

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Последние несколько месяцев непростые обстоятельства, в которых находится наша страна, усложнились из-за споров в обществе и в средствах массовой информации вокруг вопроса выбора главы государства. Предвыборный период отмечен высокой эмоциональной напряженностью. С сожалением и грустью должны признать, что не всегда удержаться от лишних негативных эмоций в публичном пространстве удается и священнослужителям Поместной Украинской Православной Церкви. в связи с этим подчеркиваем, что личное мнение отдельных священников относительно того или иного общественно-политичног вопрос не является отражением официальной позиции всей Поместной Украинской Православной Церкви ", - говорится в заявлении.

Церковь призывает всех христиан, как священнослужителей, так и прихожан, воздерживаться от агрессии в общении, в том числе в интернете.

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