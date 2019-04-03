Президент Алжира, который правил 20 лет, ушел в отставку на фоне массовых протестов

3 апреля, 2019, 11:10

Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика сообщил Конституционному совету страны, что он немедленно слагает с себя полномочия президента

Эту новость распространило вечером во вторник, 2 апреля, государственное алжирское телевидение, пишет DW .

26 марта заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салех потребовал отставки Бутефлика, пригрозив, что в противном случае применит 102 статью Конституции, которая позволяет Конституционному совету объявить пост президента вакантным, если глава государства не способен выполнять свои обязанности.

На следующий день с аналогичным требованием выступил исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья.

Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях сильного внутриполитического давления. Накануне он заявил о готовности подать в отставку до истечения его мандата 28 апреля.

Вот уже несколько недель подряд сотни тысяч активистов выходят на улицы столицы Алжира и других городов страны с требованиями отставки 82-летнего президента и всей политической элиты.