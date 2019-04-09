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Одному из раненых на Донбассе саперов нужна операция

Двум саперам, раненым в Донецкой области, предоставляют всю необходимую медицинскую помощь

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куц.

"Глубокие соболезнования выражаю семье сапера ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Олега Бойцова, погибшего сегодня вблизи Зайцевого. У Олега осталось двое детей, жена и родители. Здоровьем двух его соратников - Дмитрия Слепканя и Евгения Бескоровайного - сейчас занимаются врачи. Дмитрия вертолетом доставили Днепр, Евгения оперируют в Бахмуте. Держим за ребят кулаки и предоставляем всю необходимую помощь ", - отметил он.

  • Ранее сообщалось, что во вторник, 9 апреля, вблизи с. Зайцево Бахмутского района во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) взорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС.
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