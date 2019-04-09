Одному из раненых на Донбассе саперов нужна операция

9 апреля, 2019, 20:00

Двум саперам, раненым в Донецкой области, предоставляют всю необходимую медицинскую помощь

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куц.

"Глубокие соболезнования выражаю семье сапера ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Олега Бойцова, погибшего сегодня вблизи Зайцевого. У Олега осталось двое детей, жена и родители. Здоровьем двух его соратников - Дмитрия Слепканя и Евгения Бескоровайного - сейчас занимаются врачи. Дмитрия вертолетом доставили Днепр, Евгения оперируют в Бахмуте. Держим за ребят кулаки и предоставляем всю необходимую помощь ", - отметил он.