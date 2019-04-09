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Нардеп Барна набросился на сторонника Зеленского и порвал ему рубашку


фото: Скріншот
Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна набросился на сторонника кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша в коридорах телеканала Zik

Соответствующее видео опубликовал телеканал на Youtube.

Инцидент произошел после эфира программы, на которой обсуждались второй тур выборов президента Украины и будущие дебаты между кандидатами.

В частности, Барна на эфир приглашен не был. Он приехал специально, ведь его разозлили заявления представителя "Зе! Команды". Депутат схватил Юраша за горло и несколько раз потряс, порвав рубашку.

В конфликт вмешалась охрана телеканала: прекратила схватку и вывела скандального депутата из помещения.

Кроме этого, Юраш на странице в Facebook заявил, что Барну вывели из себя его слова о причастности нынешней власти к Иловайской трагедии.

"Взялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. С взаимными криками разошлись", - написал он.

Впрочем, Барна утверждает, что во время разговора его оппонент "дернулся и вышиванку свою порвал".

 
  • Напомним, что Олег Барна неоднократно попадал в скандальные ситуации. Так, в 2015 году он принес к трибуне, где выступал тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, букет роз с черной лентой и попытался стянуть премьера с трибуны, что спровоцировало потасовку между нардепами. После этого инцидента Барну исключили из фракции БПП.
  • 2 октября 2018 года он обматерил журналиста после вопроса о "кнопкодавстве" во время голосования в парламенте.
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