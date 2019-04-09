Нардеп Барна набросился на сторонника Зеленского и порвал ему рубашку

9 апреля, 2019, 09:42

Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна набросился на сторонника кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша в коридорах телеканала Zik

Соответствующее видео опубликовал телеканал на Youtube.

Инцидент произошел после эфира программы, на которой обсуждались второй тур выборов президента Украины и будущие дебаты между кандидатами.

В частности, Барна на эфир приглашен не был. Он приехал специально, ведь его разозлили заявления представителя "Зе! Команды". Депутат схватил Юраша за горло и несколько раз потряс, порвав рубашку.

В конфликт вмешалась охрана телеканала: прекратила схватку и вывела скандального депутата из помещения.

Кроме этого, Юраш на странице в Facebook заявил, что Барну вывели из себя его слова о причастности нынешней власти к Иловайской трагедии.

"Взялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. С взаимными криками разошлись", - написал он.

Впрочем, Барна утверждает, что во время разговора его оппонент "дернулся и вышиванку свою порвал".