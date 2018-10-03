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Барна обматерил журналиста за вопрос о кнопкодавстве

Народный депутат Олег Барна нецензурно высказался в адрес журналиста Игоря Колтунова после вопроса о "кнопкодавстве" во время голосования в парламенте

Соответствующее видео журналист обнародовал на странице в Facebook.

2 октября в Верховной раде Колтунов спросил у нардепа о причинах его "кнопкодавства" во время голосования в парламенте. Вопрос вызвал у Барны негативную реакцию.

"Олег, вам не стыдно "кнопкодавить"? Я видел как вы "кнопкодавили". Почему вы так поступили?", - спросил журналист в кулуарах Верховной Рады.

В ответ Барна сказал: "Какого хрена ты ко мне подошел? На х** пошел бегом, под**ла!"

На вопрос журналиста, почему нардеп так пренебрежительно общается, тот спросил: "Ты что нетрадиционной ориентации?", после чего зашел в зал парламента.

  • Напомним, депутат Олег Барна неоднократно попадал в скандальные истории. Так, в 2015 году он принес к трибуне, где выступал тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, букет роз с черной лентой и попытался стянуть премьера с трибуны, что спровоцировало потасовку между нардепами. После этого инцидента Барну исключили из фракции БПП.
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