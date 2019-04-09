//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кричащие орлы летят в Украину: 150 десантников элитной дивизии США будут тренировать ВСУ

В Украину прибудут 150 бойцов элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США Кричащие орлы (Screaming Eagles)

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

"Кричащие орлы (Screaming Eagles) летят в Украину! Ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал Чалый.

Дипломат отметил, что ранее обсудил военное сотрудничество с начальником штаба Армии США генералом Марком Милли.

"Недавно как раз говорили о важности военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба армии США, которого президент США Дональд Трамп предложил на пост главы Объединенного комитета начальников штабов - отважным и опытным четырехзвездочным генералом Марком Милли. Убедился - этот боевой генерал слов на ветер не бросает", - добавил Чалый.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 апреля, 2019 вторник

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

9 апреля, 2019 вторник

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать