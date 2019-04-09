Кричащие орлы летят в Украину: 150 десантников элитной дивизии США будут тренировать ВСУ
Об этом сообщил в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.
"Кричащие орлы (Screaming Eagles) летят в Украину! Ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал Чалый.
Дипломат отметил, что ранее обсудил военное сотрудничество с начальником штаба Армии США генералом Марком Милли.
"Недавно как раз говорили о важности военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба армии США, которого президент США Дональд Трамп предложил на пост главы Объединенного комитета начальников штабов - отважным и опытным четырехзвездочным генералом Марком Милли. Убедился - этот боевой генерал слов на ветер не бросает", - добавил Чалый.
- Напомним, ранее в Черном море состоялись совместные тренировки фрегата НАТО и корабля ВМС Украины .
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