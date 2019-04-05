В Черном море прошли совместные тренировки фрегата НАТО и корабля ВМС Украины

5 апреля, 2019, 15:00

Совместные тренировки типа "PASSEX" с кораблем украинских ВМС в акватории Черного моря стали завершающим аккордом посещения Украины отрядом кораблей НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время учений украинский ракетный катер "Прилуки" и фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и ряд тренировок с авиацией Военно-морских сил Украины, говорится в сообщении.

Отмечается, что канадские офицеры высоко оценили подготовку украинских моряков. Особенно их поразила ловкость экипажа во время проведения совместных практических артиллерийских стрельб. Действия экипажа доведены практически до автоматизма, в результате - прямое попадание в мишень на расстоянии 2000 метров.

В пресс-службе отмечают, что за украинско-канадскими тренировками пристально наблюдал российский корабль-разведчик "Иван Хурс". Однако, несмотря на нежелательных гостей, все мероприятия были выполнены на высоком уровне и в полном объеме.

Это еще раз доказывает, что углубление сотрудничества между флотами стран НАТО и Украины способствует укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что отработали взаимодействие с иностранным кораблем соответствии со стандартами НАТО.

Отмечается, что вторая постоянная военно-морская группа НАТО "SNMG2" будет находиться в Черном море в течение трех недель в соответствии с конвенцией Монтре. Она примет участие вместе со странами членами НАТО в операции "Морской щит 19".