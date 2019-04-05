В Черном море прошли совместные тренировки фрегата НАТО и корабля ВМС Украины
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Во время учений украинский ракетный катер "Прилуки" и фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и ряд тренировок с авиацией Военно-морских сил Украины, говорится в сообщении.
Отмечается, что канадские офицеры высоко оценили подготовку украинских моряков. Особенно их поразила ловкость экипажа во время проведения совместных практических артиллерийских стрельб. Действия экипажа доведены практически до автоматизма, в результате - прямое попадание в мишень на расстоянии 2000 метров.
В пресс-службе отмечают, что за украинско-канадскими тренировками пристально наблюдал российский корабль-разведчик "Иван Хурс". Однако, несмотря на нежелательных гостей, все мероприятия были выполнены на высоком уровне и в полном объеме.
Это еще раз доказывает, что углубление сотрудничества между флотами стран НАТО и Украины способствует укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе, говорится в сообщении.
Стоит отметить, что отработали взаимодействие с иностранным кораблем соответствии со стандартами НАТО.
Отмечается, что вторая постоянная военно-морская группа НАТО "SNMG2" будет находиться в Черном море в течение трех недель в соответствии с конвенцией Монтре. Она примет участие вместе со странами членами НАТО в операции "Морской щит 19".
- Напомним, 1 апреля в Одессу прибыли два боевых корабля НАТО: фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
-
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия альянса в Черном море в ответ на агрессивное поведение России в Черноморском регионе.
- В Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит 19". В них примут участие 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции, в общем 2200 военнослужащих.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-