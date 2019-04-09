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Гол Виды помог "Бешикташу" разгромить команду экс-капитана "Динамо"


фото: Reuters
Экс-защитник "Динамо" Домагой Вида помог "Бешикташу" разгромить "Ризеспор" экс-капитана киевлян Николая Морозюка в чемпионате Турции

Об этом сообщает "Трибуна" .

В матче чемпионата Турции экс-защитник "Динамо" Домагой Вида забил первый мяч на 8-й минуте. Его партнеры еще шесть раз огорчали "Ризеспор", который ответил двумя голами.

Экс-капитан "Динамо" Николай Морозюк, которого "Ризеспор" арендовал у киевского клуба, провел на поле весь матч. Результативными действиями не отличался.

Ризеспор - Бешикташ 2: 7

Голы: Мурики, 42, Абархун, 70 - Вида, 8 Ляйич, 14, 78, Йылмаз, 64, Ялчин, 71, 82, 89

В этом сезоне в чемпионате Турции Вида провел 24 матча, забил 1 гол. В активе Морозюка 8 матчей и 1 ассист.

  • 10 января стало известно, что защитник "Динамо" Николай Морозюк продолжит карьеру в турецком "Ризеспор".
  • 2 марта бывший футболист "Динамо" Николай Морозюк заработал красную карточку в матче "Ризеспор" против "Фенербахче" в чемпионате Турции.
  • 27 марта бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк объяснил, почему ему не интересен украинский чемпионат.
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