Гол Виды помог "Бешикташу" разгромить команду экс-капитана "Динамо"
9 апреля, 2019, 11:34
Экс-защитник "Динамо" Домагой Вида помог "Бешикташу" разгромить "Ризеспор" экс-капитана киевлян Николая Морозюка в чемпионате Турции
Об этом сообщает "Трибуна" .
В матче чемпионата Турции экс-защитник "Динамо" Домагой Вида забил первый мяч на 8-й минуте. Его партнеры еще шесть раз огорчали "Ризеспор", который ответил двумя голами.
Экс-капитан "Динамо" Николай Морозюк, которого "Ризеспор" арендовал у киевского клуба, провел на поле весь матч. Результативными действиями не отличался.
Ризеспор - Бешикташ 2: 7
Голы: Мурики, 42, Абархун, 70 - Вида, 8 Ляйич, 14, 78, Йылмаз, 64, Ялчин, 71, 82, 89
В этом сезоне в чемпионате Турции Вида провел 24 матча, забил 1 гол. В активе Морозюка 8 матчей и 1 ассист.
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