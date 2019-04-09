Гол Виды помог "Бешикташу" разгромить команду экс-капитана "Динамо"

9 апреля, 2019, 11:34

Экс-защитник "Динамо" Домагой Вида помог "Бешикташу" разгромить "Ризеспор" экс-капитана киевлян Николая Морозюка в чемпионате Турции

Об этом сообщает "Трибуна" .

В матче чемпионата Турции экс-защитник "Динамо" Домагой Вида забил первый мяч на 8-й минуте. Его партнеры еще шесть раз огорчали "Ризеспор", который ответил двумя голами.

Экс-капитан "Динамо" Николай Морозюк, которого "Ризеспор" арендовал у киевского клуба, провел на поле весь матч. Результативными действиями не отличался.

Ризеспор - Бешикташ 2: 7

Голы: Мурики, 42, Абархун, 70 - Вида, 8 Ляйич, 14, 78, Йылмаз, 64, Ялчин, 71, 82, 89

В этом сезоне в чемпионате Турции Вида провел 24 матча, забил 1 гол. В активе Морозюка 8 матчей и 1 ассист.