Флешки можно вынимать любое время и без "безопасного извлечения", - Microsoft
Как сообщается на сайте поддержки Microsoft, в систему добавили функцию "быстрое удаление", которая предотвращает повреждение устройств.
Обновления 1809 стало доступным с октября 2018 года, однако о нововведениях публично рассказали только сейчас, ведь пользователи массово перешли на новую версию.
"Быстрое удаление" не позволяет системе записывать данные на внешний накопитель во время изъятия - таким образом исчезает риск повреждения устройства при внезапном отключении. Функция появилась в версии 1809 и с тех пор применяется автоматически ко всем внешних носителей.
В компании также рассказали, что на самом деле внешние накопители были защищены еще со времен Windows 7. В то же время иногда Microsoft продолжала напоминать о необходимости "безопасного извлечения устройств". Эту функцию так и не убрали из системы даже после появления "быстрого удаления", но теперь она не имеет никакого смысла.
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