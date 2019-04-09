Флешки можно вынимать любое время и без "безопасного извлечения", - Microsoft

9 апреля, 2019, 11:52

Начиная с обновления 1809 для Windows 10 пользователи могут вынимать внешние накопители с компьютера без "безопасного извлечения"

Как сообщается на сайте поддержки Microsoft, в систему добавили функцию "быстрое удаление", которая предотвращает повреждение устройств.

Обновления 1809 стало доступным с октября 2018 года, однако о нововведениях публично рассказали только сейчас, ведь пользователи массово перешли на новую версию.

"Быстрое удаление" не позволяет системе записывать данные на внешний накопитель во время изъятия - таким образом исчезает риск повреждения устройства при внезапном отключении. Функция появилась в версии 1809 и с тех пор применяется автоматически ко всем внешних носителей.

В компании также рассказали, что на самом деле внешние накопители были защищены еще со времен Windows 7. В то же время иногда Microsoft продолжала напоминать о необходимости "безопасного извлечения устройств". Эту функцию так и не убрали из системы даже после появления "быстрого удаления", но теперь она не имеет никакого смысла.