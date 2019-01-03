Windows 10 впервые обогнала Windows 7 по популярности на ПК
Об этом сообщает The Verge.
По данным Net Applications, в декабре актуальная версия ОС заняла 39,2% рынка по сравнению с 36,9% в системы 2009 года.
Windows 7 оставалась востребованной, несмотря на усилия Microsoft по переводу пользователей на новую систему. В 2015 году компания предлагала бесплатное обновление до Windows 10 даже тем, у кого были нелицензионные предыдущие версии системы.
Windows 10 обогнала свою предшественницу 2009 года почти за год до окончания ее официальной поддержки. 14 января для Windows 7 перестанут выпускать обновления.
Сейчас Windows 10 установили примерно на 700 млн устройств, включая ПК, планшеты, смартфоны и консоли Xbox One. В 2015 году Microsoft планировала достичь цифры в миллиард устройств, однако от этих планов вскоре отказались.
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