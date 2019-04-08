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Зеленский попросил МВД предоставить ему охрану


фото: politeka
Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить государственную охрану

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга, передает Эспрессо.TV

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девяти кандидатов в президенты . В настоящее время о такой охрану обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - рассказал Варченко.

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Он добавил, что Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты , "так как задача правоохранителей -обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса".

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