Зеленский попросил МВД предоставить ему охрану
8 апреля, 2019, 14:31
Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить государственную охрану
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга, передает Эспрессо.TV
"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девяти кандидатов в президенты . В настоящее время о такой охрану обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - рассказал Варченко.
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Он добавил, что Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты , "так как задача правоохранителей -обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса".
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