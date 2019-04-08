Windows, не сейчас: Microsoft позволила самостоятельно решать, когда обновлять систему
Об этом сообщает The Verge .
"Windows 10 May 2019 позволит пользователям Windows 10 взять под свой контроль, как они будут получать апдейты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Microsoft планирует запустить майские обновления Windows 10 уже на следующей неделе для тестировщиков, а для других пользователей оно станет доступным в конце мая.
Новое обновление Windows 10 под кодовым названием 19H1 является относительно легким с точки зрения функций.
Ранее Microsoft "довольно агрессивно" заставлял пользователей операционной системы Windows 10 устанавливать апдейты, как только компания их запускала.
Однако, с конца мая пользователи самостоятельно решать, когда будут устанавливать новые апдейты операционной системы.
Сообщается, что Microsoft также позволит пользователям Windows 10 Home и Pro "ставить на паузу" ежемесячные обновления на срок до 35 дней и вводит интеллектуальные часа активной работы, чтобы операционная система могла определять, когда компьютером все еще пользуются, чтобы обновления не устанавливались и не раздражали пользователя.
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