Windows, не сейчас: Microsoft позволила самостоятельно решать, когда обновлять систему

8 апреля, 2019, 12:53

Амерканська компания Microsoft даст пользователям возможность самостоятельно контролировать обновления Windows 10 после майского обновления

Об этом сообщает The Verge .

"Windows 10 May 2019 позволит пользователям Windows 10 взять под свой контроль, как они будут получать апдейты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Microsoft планирует запустить майские обновления Windows 10 уже на следующей неделе для тестировщиков, а для других пользователей оно станет доступным в конце мая.

Новое обновление Windows 10 под кодовым названием 19H1 является относительно легким с точки зрения функций.

Ранее Microsoft "довольно агрессивно" заставлял пользователей операционной системы Windows 10 устанавливать апдейты, как только компания их запускала.

Однако, с конца мая пользователи самостоятельно решать, когда будут устанавливать новые апдейты операционной системы.

Сообщается, что Microsoft также позволит пользователям Windows 10 Home и Pro "ставить на паузу" ежемесячные обновления на срок до 35 дней и вводит интеллектуальные часа активной работы, чтобы операционная система могла определять, когда компьютером все еще пользуются, чтобы обновления не устанавливались и не раздражали пользователя.