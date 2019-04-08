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В Польше оппозиция предупреждает об угрозе "Polexit" перед выборами в Европарламент


фото: EPA
В Польше коалиция оппозиционных партий начала кампанию перед выборами в Европарламент, заявляя, что правящая евроскептическая партия "Право и справедливость" (ПиС) может вывести страну из Европейского союза

Об этом сообщает издание Euractiv.

За время своей деятельности правительство "ПиС" усилило напряженность в отношениях с ЕС, введя ряд противоречивых судебных реформ, которые, по мнению Брюсселя, создают угрозу независимости судебных органов, верховенству права и демократии.

Впрочем, Варшава отказалась от некоторых противоречивых законов. Но оппозиция по-прежнему обеспокоена тем, что напряжение между "ПиС" и Брюсселем может проложить путь к "Полекситу" - выходу Польши с ЕС.

"Или мы будем иметь сильную, процветающую, демократическую Польшу в сильной Европе, или то, что мы имеем сегодня - партийное государство на пути к выходу из Европейского Союза", - сказал  Гжегож Схетына, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Почти 90% поляков поддерживают членство в Евросоюзе, который выделил стране миллиарды евро в виде субсидий, что значительно ускорило ее экономическое развитие.

  • Ранее сообщалось, что евроскептические партии планируют объединиться после выборов в Европейский парламент в мае, стремясь создать новый блок в рамках этого органа.
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