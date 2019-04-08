В Польше оппозиция предупреждает об угрозе "Polexit" перед выборами в Европарламент
Об этом сообщает издание Euractiv.
За время своей деятельности правительство "ПиС" усилило напряженность в отношениях с ЕС, введя ряд противоречивых судебных реформ, которые, по мнению Брюсселя, создают угрозу независимости судебных органов, верховенству права и демократии.
Впрочем, Варшава отказалась от некоторых противоречивых законов. Но оппозиция по-прежнему обеспокоена тем, что напряжение между "ПиС" и Брюсселем может проложить путь к "Полекситу" - выходу Польши с ЕС.
"Или мы будем иметь сильную, процветающую, демократическую Польшу в сильной Европе, или то, что мы имеем сегодня - партийное государство на пути к выходу из Европейского Союза", - сказал Гжегож Схетына, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".
Почти 90% поляков поддерживают членство в Евросоюзе, который выделил стране миллиарды евро в виде субсидий, что значительно ускорило ее экономическое развитие.
- Ранее сообщалось, что евроскептические партии планируют объединиться после выборов в Европейский парламент в мае, стремясь создать новый блок в рамках этого органа.
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