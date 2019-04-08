Националистические партии ЕС объединят силы после выборов в Европарламент

8 апреля, 2019, 15:03

Европейские крайне правые, националистические и антииммиграционные партии планируют объединиться после выборов в Европейский парламент в мае, стремясь создать новый блок в рамках этого органа

Об этом сообщает Reuters.

Представители четырех групп заявили в понедельник, что хотят "реформировать Европейский Союз и Европейский парламент, не разрушая их". "Мы хотим добиться радикальных изменений", - сказал Йорг Меутен, глава евроскептической партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Он заявил журналистам, что новая группа в парламенте ЕС будет называться Европейским альянсом народов и наций, и в начале будет включать не менее 10 партий.

Мероприятие, собравшее националистические партии, в понедельник организовал заместитель премьер-министра Италии Сальвини, лидер право популистской партии "Лига". Инициативу также обязались поддержать консервативная партия "Истинные финны" и права Датская народная партия.

Эти партии разделяют широкие идеологические цели по сдерживанию вероятного либерального курса ЕС и возвращению власти в столицы стран-членов. Но у них часто бывают совершенно разные идеи экономической и социальной политики, что затрудняет создание единой группы в Европейском парламенте.