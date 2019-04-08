В Латвии стартовали учения НАТО Iron Spread 2019
8 апреля, 2019, 10:32
В Адажском крае в Латвии начались военные учения Iron Spread 2019 с участием контингента НАТО
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
К учениям привлечены 14 танков Leopard, Challenger и PT-91. Участники собрания отработают совершенствования взаимодействия и совместимости вооруженных сил союзников и проведут танковые боевые стрельбы.
Многонациональные учения с участием боевых групп расширенной присутствия НАТО, размещенных в Латвии, Литве и Эстонии, проводятся с октября 2018 года. Разместить в Польше и в странах Балтии многонациональный батальон НАТО приняли на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016.
- Напомним, ранее в Черном море прошли совместные тренировки фрегата НАТО и корабля ВМС Украины .
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