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В Латвии стартовали учения НАТО Iron Spread 2019


фото: delfi
В Адажском крае в Латвии начались военные учения Iron Spread 2019 с участием контингента НАТО

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

К учениям привлечены 14 танков Leopard, Challenger и PT-91. Участники собрания отработают совершенствования взаимодействия и совместимости вооруженных сил союзников и проведут танковые боевые стрельбы.

Многонациональные учения с участием боевых групп расширенной присутствия НАТО, размещенных в Латвии, Литве и Эстонии, проводятся с октября 2018 года. Разместить в Польше и в странах Балтии многонациональный батальон НАТО приняли на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016.

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