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В Киеве полицейский избил мужчину пистолетом

В одном из парков Дарницкого района Киева полицейский пистолетом избил мужчину

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook .

В зоне отдыха, расположенной в Дарницком районе столицы, неизвестные избили мужчину, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, они наносили удары в область туловища и головы мужу с применением предмета, похожего на огнестрельное оружие.

Отмечается, что в избиении участвовал сотрудник полиции.

По данному факту возбуждено дело по признакам хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК) с участием работника Национальной полиции. Виновным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

  • Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что с 27 ноября по 1 марта 2019 следователями ГБР расследуется 5 тыс. 794 производства . В производствах самыми многочисленными являются представители правоохранительных органов - 2 826. Второе место занимают производство по военным преступлениям - 2294. Среди фигурантов расследований также 202 судьи и 7 чиновников.
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