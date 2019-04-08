В Киеве полицейский избил мужчину пистолетом

8 апреля, 2019, 13:27

В одном из парков Дарницкого района Киева полицейский пистолетом избил мужчину

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook .

В зоне отдыха, расположенной в Дарницком районе столицы, неизвестные избили мужчину, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, они наносили удары в область туловища и головы мужу с применением предмета, похожего на огнестрельное оружие.

Отмечается, что в избиении участвовал сотрудник полиции.

По данному факту возбуждено дело по признакам хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК) с участием работника Национальной полиции. Виновным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.