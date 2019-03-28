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В ГБР рассказали, сколько возбудили дел против правоохранителей


фото: dbr.gov.ua
В ГБР рассказали о производствах, в которых фигурируют представители правоохранительных органов

Об этом во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает Укринформ .

"С 27 ноября по 1 марта 2019 года следователями ГБР расследуется 5 тыс. 794 производства. Из этих производств 1622 внесен в ЕРДР следователями Государственного бюро расследований, и 4172 производства передано нам по подследственности ... Среди других правоохранителей, которые являются участниками производств, 226 - это из органов прокуратуры, 92 производства из СБУ и 91 производства - с работниками Государственной фискальной службы", - заявил Труба.

Он отметил, что больше всего дел сейчас расследуется следователями Полтавского, Киевского и Краматорского территориальных управлений.

По словам главы бюро, в производствах самыми многочисленными являются представители правоохранительных органов - 2826. Второе место занимают производства по военным преступлениям - 2294. Среди фигурантов расследований также 202 судьи и 7 чиновников.

"Среди представителей правоохранительных органов больше всего фигурирует работников Национальной полиции - это 2201 человек", - сообщил Труба.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в бюро расследуются нарушения в отношении всех правоохранителей - от патрульного до руководителя структурного подразделения. Учитывая, что количество правоохранителей в стране составляет сотни тысяч, то такая численность фигурантов не является вопиющей.

 

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