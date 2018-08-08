За "Челси" будет играть самый дорогой голкипер мира
8 августа, 2018, 14:26
"Челси" сделал испанца Кепу Аррисабалагу самым дорогим голкипером мира
Об этом сообщает официальный сайт предыдущего вратаря клуба - "Атлетика" из Бильбао.
Лондонцы заплатили за Кепу 80 млн евро - именно такая сумма была прописана в контракте 23-летнего голкипера в качестве отступных. Таким образом, Кепа стал самым дорогим вратарем в истории, а также самым дорогим испанским футболистом.
В январе выкупить Кепу у "Атлетика" за 20 млн евро, собирался "Реал", но вратарь продлил контракт с клубом из Бильбао, а его отступные выросли в четыре раза.
Кепа заменит в "Челси" бельгийца Тибо Куртуа, который намерен перейти в мадридский "Реала" и бойкотировал несколько последних тренировок лондонцев, которые его не хотели отпускать в Испании.
- Кепа побил рекорд трансферной стоимости голкипера, который этим летом установил "Ливерпуль" купил у "Ромы" бразильца Алиссона за 75 млн евро.
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