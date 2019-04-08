На Кировоградщине погибли два человека от осложнений гриппа

8 апреля, 2019, 12:54

На Кировоградщине за неделю два человека умерли от осложнений гриппа

Об этом сообщил Кировоградский областной лабораторный центр МЗ .

"Зарегистрировано еще два летальных случая от осложнения гриппа в г.. Кропивницкому и Компанеевском районе. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1) сезонный", - говорится в сообщении.

В лабораторном центре сообщили, что в области зафиксировано 9 летальных случаев. С начала эпидсезона было зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. А ни один из больных не был привит против гриппа.

Товар того, эпидемической ситуации с ОРВИ на четырнадцатой неделе 2019 охарактеризовали как "относительно спокойную".

За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2644 больных, из них 69,8% дети. Всего госпитализированных - 220.