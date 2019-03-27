Заболеваемость гриппом по всей Украине не превышает эпидпорог, - МЗ
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю - 18-24 марта - составляет 390,4 на 100 000 населения, что на 24,7% меньше уровня эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.
В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 150.304 человека, из них 67,6% дети до 17 лет. 6 человек умерли от гриппа. Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 54 летальных случаев.
Сейчас в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.
За прошедшую неделю вакцинировано 10 человек. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 161.536 человек.
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