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Заболеваемость гриппом по всей Украине не превышает эпидпорог, - МЗ


фото: slovoidilo
За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 150 тыс. человек, что меньше по сравнению с прошлой неделей и показателями заболеваемости в аналогичный период прошлого года

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю - 18-24 марта - составляет 390,4 на 100 000 населения, что на 24,7% меньше уровня эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 150.304 человека, из них 67,6% дети до 17 лет. 6 человек умерли от гриппа. Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 54 летальных случаев.

Сейчас в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

За прошедшую неделю вакцинировано 10 человек. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 161.536 человек.

 

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