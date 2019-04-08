//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гол украинца помог ПАОК разгромить соперника в Греции


фото: paokfc.gr
Украинский полузащитник греческого ПАОК Евгений Шахов отметился голом в матче чемпионата Греции против "Ламии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинец Евгений Шахов забил второй мяч ПАОК. Экс-игрок "Днепра" откликнулся на фланговый навес и головой переправил мяч в сетку.

В итоге ПАОК победил соперника со счетом 3: 0.

В этом сезоне Шахов сыграл за ПАОК 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

За национальную сборную Украины Евгений Шахов провел 5 матчей, забил 1 мяч.

  • Напомним, 19 января украинский полузащитник ПАОК Евгений Шахов забил первый в сезоне гол в чемпионате Греции.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

8 апреля, 2019 понедельник

7 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать