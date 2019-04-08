Гол украинца помог ПАОК разгромить соперника в Греции
8 апреля, 2019, 11:05
Украинский полузащитник греческого ПАОК Евгений Шахов отметился голом в матче чемпионата Греции против "Ламии"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинец Евгений Шахов забил второй мяч ПАОК. Экс-игрок "Днепра" откликнулся на фланговый навес и головой переправил мяч в сетку.
В итоге ПАОК победил соперника со счетом 3: 0.
В этом сезоне Шахов сыграл за ПАОК 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
За национальную сборную Украины Евгений Шахов провел 5 матчей, забил 1 мяч.
- Напомним, 19 января украинский полузащитник ПАОК Евгений Шахов забил первый в сезоне гол в чемпионате Греции.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-