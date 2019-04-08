ЕС готов утвердить длительную отсрочку Brexit, - СМИ

8 апреля, 2019, 22:08

Страны ЕС готовы принять длительную отсрочку выхода Великобритании

Как сообщает "Европейская правда" , об этом пишет AFP со ссылкой на дипломатические источники.

12 апреля состоится экстренный саммит ЕС, на котором премьер Британии Тереза ​​Мэй попросит отложить Brexit только до 30 июня, но наблюдатели ожидают, что лидеры 27 стран ЕС изучат идею более длительного продления до 2020 года.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил на прошлой неделе, что отсрочка может длиться до года, но может быть сокращена, если Мэй удастся утвердить соглашение о выходе в британском парламенте.

Европейские чиновники дали понять, что предложение Туска является его личным мнением.

В Париже дипломатический источник отклонил предложение Туска как "неуклюжий пробный шаг", а президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, что Мэй должна представить "стоящий доверия план" для организованного выхода.

Большинство из 27 стран настаивают, например, что Британия должна быть готова принять участие в выборах в Европарламент, которые начнутся 23 мая, если она все еще будет в блоке, и Мэй начала планировать выборы.

Но другие страны, такие как Германия и, прежде всего, Ирландия, настаивают на том, чтобы Лондон получил пространство и нашел решение, чтобы избежать "жесткого" Brexit.

Многие столицы ЕС разделяют обеспокоенность тем, что бесконечная серия неубедительных отсрочек может подорвать выборы, формирование новой Европейской комиссии после голосования или принятия решений в институтах ЕС.

Дипломаты признают, что следят за новостями из Лондона "три раза в день" и что доверие к способности Мэй выполнить свои обязательства падает.