Возле Бессарабки перевернулся Subaru, водителя и пассажирку госпитализировали

7 апреля, 2019, 09:58

Утром в воскресенье, 7 апреля 2019 года, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко в Шевченковском районе столицы произошло ДТП с пострадавшими

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

По словам полицейского, автомобили Opel и Subaru двигались в попутном направлении по бульвару, к Бессарабской площади. Водитель Opel двигаясь в средней полосе решил повернуть налево на ул. Пушкинскую, и не предоставил преимущество Subaru, который двигался за ним в третьей полосе.

В результате столкновения Subaru врезался в железный забор и перевернулся. Водитель вышел из автомобиля самостоятельно, а пассажирке наложили шину на шею и с помощью ГСЧС доставали из покореженной машины. Обоих забрали в больницу.

На месте работает полиция.