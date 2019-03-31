В центре Киева не разминулись два люксовых авто
31 марта, 2019, 07:23
Столкновение произошло поздно вечером в субботу, 30 апреля 2019 года, на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Терещенковской
Участниками ДТА стали Mercedes и Lexus, передают Вартови.Еспресо.
От удара Mercedes отбросило в ограждение бульвара, разнеся его вдребезги, а Lexus вылетел на тротуар и врезался в стену корпуса Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца.
"К счастью, на пути неуправляемого кроссовера не было случайных прохожих, иначе последствия могли быть ужасными", - отмечается в сообщении.
Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали водителя Mercedes.
Другие участники ДТП от помощи врачей отказались.
Светофоры на данном перекрестке работали в обычном режиме, поэтому кто из водителей нарушил правила проезда перекрестков - выясняют правоохранители.
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