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В центре Киева не разминулись два люксовых авто

Столкновение произошло поздно вечером в субботу, 30 апреля 2019 года, на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Терещенковской

Участниками ДТА стали Mercedes и Lexus, передают Вартови.Еспресо.

От удара Mercedes отбросило в ограждение бульвара, разнеся его вдребезги, а Lexus вылетел на тротуар и врезался в стену корпуса Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца.

"К счастью, на пути неуправляемого кроссовера не было случайных прохожих, иначе последствия могли быть ужасными", - отмечается в сообщении.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали водителя Mercedes.

Другие участники ДТП от помощи врачей отказались.

Светофоры на данном перекрестке работали в обычном режиме, поэтому кто из водителей нарушил правила проезда перекрестков - выясняют правоохранители.

 

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