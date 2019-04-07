В Москве уверяют, что их посол Бабич "вырвет клыки" Лукашенко
7 апреля, 2019, 19:21
Российский пропагандист Сергей Доренко прокомментировал новость о российском кредите в размере $600 млн для Беларуси и заявил, что российский посол Михаил Бабич стал первым политическим конкурентом Лукашенко с 1994 года и дипломат "вырвет ему клыки"
Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI, передает Еспресо.TV .
Доренко, в частности, назвал Лукашенко "политическим животным", которое якобы годами шантажирует Россию, Китай, Европу, США, Иран и Венесуэлу.
"Я восхищаюсь его хитростью, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо", - сказал он.
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Единственный политический конкурент для Лукашенко сейчас - это посол России Михаил Бабич, считает пропагандист.
По его словам, Бабич был направлен Кремлем в Беларусь чтобы "препарировать Лукашенко".
- Напомним, неизменный белорусский президент Лукашенко отмечает, что 98% граждан его страны против обьединения с Россией, и продолжает тянуть время в ответ на требование России наконец начать выполнять посвященный Союзному государству (рус. СОГРОБ) двусторонний договор. Например, он не согласен с переходом Беларуси на российский рубль, а предлагает создать новую - общую для двух стран-участниц договора - денежную единицу, а ее эмиссионный центр расположить в Санкт-Петербурге.
- Вместе с тем, глава российского МВМ Сергей Лавров говорит, что продолжается работа по изучению действующего договора на предмет выяснения того, какие именно его нормы выполняются, а какие - нет, после чего документ может быть отредактирован.
- В свою очередь Бабич утверждает, что окончательному поглощению Беларуси со стороны России якобы "никто не сопротивляется" и обвиняет Лукашенко в том, что он создает из РФ "образ врага".
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