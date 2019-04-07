В Москве уверяют, что их посол Бабич "вырвет клыки" Лукашенко

7 апреля, 2019, 19:21

Российский пропагандист Сергей Доренко прокомментировал новость о российском кредите в размере $600 млн для Беларуси и заявил, что российский посол Михаил Бабич стал первым политическим конкурентом Лукашенко с 1994 года и дипломат "вырвет ему клыки"

Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI, передает Еспресо.TV .

Доренко, в частности, назвал Лукашенко "политическим животным", которое якобы годами шантажирует Россию, Китай, Европу, США, Иран и Венесуэлу.

"Я восхищаюсь его хитростью, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо", - сказал он.

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Единственный политический конкурент для Лукашенко сейчас - это посол России Михаил Бабич, считает пропагандист.

По его словам, Бабич был направлен Кремлем в Беларусь чтобы "препарировать Лукашенко".