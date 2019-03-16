Российский посол Бабич обвинил Лукашенко в том, что он формирует из России "образ врага". В ответ МИД Беларуси призвал его "проявить немного уважения"

16 марта, 2019, 18:16

В Республике Беларусь разгорелся скандал по поводу последних заявлений посла Российской Федерации Михаила Бабича в адрес страны своего нынешнего пребывания и ее руководства

Поводом стало обнародованное 14 марта 2019 года интервью Бабича информагентству "РИА "Новости", в котором он в резкой манере прокомментировал неготовность несменяемого белорусского президента Александра Лукашенко к полномасштабной интеграции с Россией и его последние заявления по поводу необходимости выполнения Союзного договора, как того требует Москва.

"В этой связи по вопросу о защите суверенитета всем, мне кажется, давно хотелось бы понять: кто посягает на белорусский суверенитет и от кого его хотят защитить? Если это угроза с Запада, по аналогии с известными цветными революциями и государственными переворотами, то Российская Федерация как союзник, если поступит такая просьба, будет вместе с Беларусью отстаивать этот суверенитет всеми доступными средствами. Если это намеки на Россию, то это совсем не по-партнерски. И даже если это всего-навсего избирательная технология под названием "мобилизация электората путем формирования образа врага", вряд ли разумно такую технологию реализовывать за счет отношений с ближайшими союзником и братским народом", - возмутился Бабич.

Читайте также: Как будет выглядеть аншлюс Беларуси

По словам Бабича, Беларусь и Россия могут идти "строго по союзному договору", а могут идти по договору о создании ЕАЭС.

"Можно участвовать в двух форматах, параллельно развивать их. И, конечно, надо перестать обмениваться взаимными упреками, обвинениями, зачастую нелепыми, и выработать решение. Мы способны разрешить любую ситуацию, найти конструктивные решения, которые будут во благо двух народов", - сказал Бабич.

Говоря о "Большом разговоре с президентом", в ходе которого Лукашенко выступил с критикой "союзного строительства" и обвинениями правительства России в лоббировании интересов олигархических групп, Бабич сказал:

"Не буду давать оценки и комментарии, чтобы в ходе очень ответственной работы, которая сейчас проходит в определении формата дальнейшего союзного строительства, не вносить дополнительное напряжение. Могу лишь сказать, что не надо учить Россию и ее правительство, как жить, тем более что желающих в мире и так хватает".

На следующий день, 15 марта, пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз прокомментировал высказывания Бабича.

В частности, он порекомендовал послу больше времени посвятить тому, чтобы "вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения".

"На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла", - резюмировал официальный представитель МИД Беларуси.