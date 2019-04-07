В Киеве заминировали ТРЦ "Магеллан"

7 апреля, 2019, 20:18

В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании столичного ТРЦ "Магеллан"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Магеллан" в Киеве, который находится по адресу Глушкова, 13б в Голосеевском районе.

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Принято решение об эвакуации.