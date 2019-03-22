В Киеве милиция проверяет информацию о заминировании торгового центра

22 марта, 2019, 19:50

Полиция Киева проверяет сообщение о минировании ТРЦ "Магеллан"

Об этом сообщают Вартови.Епресо.

В полицию города Киева поступило сообщение о заминировании ТРЦ Магелан, расположенного в Голосеевском районе, на проспекте Глушкова.

Отмечается, что в торгово-развлекательный центр выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Сейчас решается вопрос об эвакуации посетителей и работников, говорится в сообщении.