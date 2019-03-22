В Киеве милиция проверяет информацию о заминировании торгового центра
22 марта, 2019, 19:50
Полиция Киева проверяет сообщение о минировании ТРЦ "Магеллан"
Об этом сообщают Вартови.Епресо.
В полицию города Киева поступило сообщение о заминировании ТРЦ Магелан, расположенного в Голосеевском районе, на проспекте Глушкова.
Отмечается, что в торгово-развлекательный центр выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.
Сейчас решается вопрос об эвакуации посетителей и работников, говорится в сообщении.
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