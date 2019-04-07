Тереза Мэй беспокоится, что Brexit может вообще не состояться

7 апреля, 2019, 11:39

Премьер-Министерка Великобритании Тереза Мэй считает, что выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) может не состояться, если парламента и правительства в Лондоне не удастся достичь компромисса относительно соответствующего договора с Брюсселем

Это следует из официального заявления Мэй, распространенного пресс-службой ее офиса в субботу, 6 апреля 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

После того, как парламент трижды отклонил предложенный Мэй договор по соглашению с ЕС, премьер пришла к выводу, что ей необходимо подойти к проблеме по-новому, говорится в документе.

"Парламент четко дал понять, что он помешает выходу из ЕС без соглашения, - пишет Мэй. - Теперь у нас есть серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него совсем".

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При этом глава британского правительства отметила, что остается на своей позиции: "Мы должны добиться Brexit, и для этого нам надо согласовать условия договора".

Чем продолжительнее будет борьба за большинство в парламенте, тем выше риск, что Соединенное Королевство так и не выйдет из ЕС, предостерегла Тереза Мэй:

"А это означает, что Brexit, за который проголосовал британский народ, вытечет у нас сквозь пальцы. Я это не одобряю".

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По словам Мэй, в ближайшие дни она намерена посетить Брюссель, чтобы просить об отсрочке Brexit.