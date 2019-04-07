Тереза Мэй беспокоится, что Brexit может вообще не состояться
Это следует из официального заявления Мэй, распространенного пресс-службой ее офиса в субботу, 6 апреля 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.
После того, как парламент трижды отклонил предложенный Мэй договор по соглашению с ЕС, премьер пришла к выводу, что ей необходимо подойти к проблеме по-новому, говорится в документе.
"Парламент четко дал понять, что он помешает выходу из ЕС без соглашения, - пишет Мэй. - Теперь у нас есть серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него совсем".
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При этом глава британского правительства отметила, что остается на своей позиции: "Мы должны добиться Brexit, и для этого нам надо согласовать условия договора".
Чем продолжительнее будет борьба за большинство в парламенте, тем выше риск, что Соединенное Королевство так и не выйдет из ЕС, предостерегла Тереза Мэй:
"А это означает, что Brexit, за который проголосовал британский народ, вытечет у нас сквозь пальцы. Я это не одобряю".
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По словам Мэй, в ближайшие дни она намерена посетить Брюссель, чтобы просить об отсрочке Brexit.
- Напомним, Мэй в пятницу обратилась к президенту Европейского совета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня.
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