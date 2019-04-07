Россия готовит детей в Крыму к войне против Украины, - Парубий
Об этом Парубий заявил во время выступления на 140-й Ассамблее межпарламентского союза, сообщает "Укринформ".
"Детей граждан Украины на незаконно оккупированной территории насильно индоктринируют, превращая в сторонников российской имперской идеи. Россия в нарушение международного гуманитарного права целенаправленно готовит украинских граждан, проживающих в Крыму, к службе в российской армии и к войне против Украины. Украинцы должны убивать украинцев - это план Путина ", - сказал Парубий.
При этом спикер Верховной Рады напомнил о трагедии, которая произошла 17 октября 2018 года в Керчи, когда 18-летний студент местного Политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и стрелял из помпового ружья, убив 20 детей и ранив еще 50. По словам спикера, Росляков был участником "военно-патриотических" тренировок, где его и научили готовить взрывчатку и стрелять.
В то же время Парубий выразил уверенность в том, что этой трагедии бы не произошло, "если бы Крым не захватила Россия, а у детей не формировали желание войны и насилия".
- 7 апреля стало известно, что Владислав Росляков, вопреки утверждениям российских пропагандистов, не принадлежал к запрещенной оккупантами религиозной организации Свидетелей Иеговы.
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