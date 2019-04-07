Россия готовит детей в Крыму к войне против Украины, - Парубий

7 апреля, 2019, 21:12

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что российская оккупационная власть готовит население полуострова к войне против Украины

Об этом Парубий заявил во время выступления на 140-й Ассамблее межпарламентского союза, сообщает "Укринформ".

"Детей граждан Украины на незаконно оккупированной территории насильно индоктринируют, превращая в сторонников российской имперской идеи. Россия в нарушение международного гуманитарного права целенаправленно готовит украинских граждан, проживающих в Крыму, к службе в российской армии и к войне против Украины. Украинцы должны убивать украинцев - это план Путина ", - сказал Парубий.

При этом спикер Верховной Рады напомнил о трагедии, которая произошла 17 октября 2018 года в Керчи, когда 18-летний студент местного Политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и стрелял из помпового ружья, убив 20 детей и ранив еще 50. По словам спикера, Росляков был участником "военно-патриотических" тренировок, где его и научили готовить взрывчатку и стрелять.

В то же время Парубий выразил уверенность в том, что этой трагедии бы не произошло, "если бы Крым не захватила Россия, а у детей не формировали желание войны и насилия".