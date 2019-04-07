Друг Рослякова рассказал, что в отличие от его матери он не был Свидетелем Иеговы, хотя и ходил на богослужения

7 апреля, 2019, 09:37

Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, который якобы самостоятельно подготовил и осуществил массовое убийство своих сверстников по месту учебы, вопреки утверждениям российских пропагандистов не принадлежал к запрещенной оккупантами религиозной организации Свидетелей Иеговы и не исповедовал их веру

Об этом заявил его близкий друг в разговоре с изданием "Аргументы недели - Крым». При этом имя парня не называется, отмечает Еспресо.TV.

"Его мама действительно по пятницам просила сына посещать собрания (верующих, - ред.). Но он туда ходил, лишь бы ее не огорчать. Я с ним иногда за компанию тоже ходил на мероприятия, чтобы ему скучно не было. Там, конечно, бред полный несли. Мы с Владом прикалывались больше, он потом много шутил над Свидетелями. Так что он не был вовлечен", - отметил парень.

Один из бывших участников керченского отделения данной организации подтвердил журналистам, что Росляков не проникся проповедями.

"Я сам находился там 20 лет. С помощью своих источников выяснил, что Росляков не был адептом. Мать его пыталась заинтересовать, даже возила два раза в Харьков на конгресс (большое собрание Свидетелей, - ред.), но он интереса так и не проявил", - пояснил мужчина.