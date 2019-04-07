МИД Венгрии вызвало украинского посла Любовь Непоп, - СМИ
7 апреля, 2019, 12:51
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену
Информацию об этом 7 апреля 2019 распространило румынское агентство Agerpres, передает Еспресо.TV.
Отмечено, что Келемен собирался принять участие в торжествах по случаю 30-летия образования Венгерского культурного союза на Закарпатской Украине. Келемен отметил, что ему отказали во въезде "без какого-либо внятного объяснения".
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Также он добавил, что запрет на въезд действует 1,5 года.
По его словам, он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде от украинских пограничников.
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