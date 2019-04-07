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Херсонский порт увеличил грузооборот на 40%

В течение I квартала 2019 суммарный грузооборот Херсонского морского порта составил 921,0 тыс. т грузов, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Национальный промышленный портал .

В номенклатуре перевалки лидируют: сыпучие грузы - 277,0 тыс.т, хлебные - 257,0 тыс. т (из них зерновые - 115,0 тыс.т), химические удобрения - 180,0 тыс.т, черные металлы - 156 0 тыс.т.

За этот период в порт зашло 200 судов.

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