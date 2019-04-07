Украина демонстрирует постоянный 3% -ный рост экономики. Обещание 7% - это неправда, - Пасхавер

7 апреля, 2019, 11:46

В отличие от предыдущих периодов после провозглашения независимости Украины у нас сейчас нет резких скачков экономики, а недовольство людей касается только темпов роста доходов

Об этом известный экономист Александр Пасхавер заявил 7 апреля 2019 г. в авторской программе Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Страна развивается медленно, но уже который квартал имеется постянный рост. У нас есть много экономистов и других указателей Богу, как нам надо разиваться. Я не считаю это необходимым, когда Вы слышите такие высказывания: "Ну, что там 3%, нужно 6-7%". Может, оно и нужно 6-7%, может, и 20%, но 3% - это то состояние, котрое отражает отношение наших людей друг к другу, - отметил он. - Мы имеем целый ряд препятствий для быстрого развития. Я уверен, что все обещания, связанные с какими-то реформами, которые мгновенно обеспечат на 7%-ный рост, - это неправда. Это просто не соответствует состоянию общества".

Кроме того, по словам Пасхавера, сейчас на экономику Украины благоприятное влияние оказывает то обстоятельство, что ее дальнейшее существование как самостоятельного государства больше не ставится под вопрос.

"Спокойное развитие страны, существование ее, оно было под вопросом. Предыдущие 20 лет наша страна формировалась, она могла быть - могла не быть. Если Вы посмотрите литературу любую (за те годы, - ред.), то Вы увидете, что споры идут о том, быть или не быть стране. Тепер этот вопрос решен уже. В конфликтных ситуациях. Наша страна, наш народ победил. Вот так можно сказать", - объяснил он.

Кроме того, раньше регулярно случались "фантастические скачки экономики - вниз и вверх, в основном вниз".

"Это два крайне негативных явления. Сейчас мы уже несколько лет этого не имеем. Мы имеем устойчивый рост. Медленный рост? Да, но таковы мы. И медленный рост - это вполне пристойное существование", - подчеркнул Пасхавер.

В связи с этим отношение людей к власти и к происходящему в стране он как специалист не считает критическим.

"Люди очень чуствительны к отрицательному росту. Если рост позитивный, пусть он даже маленький, то ощущения несчастности, отчужденности, его нету. Т.е. люди недовольны тем, что у них недостаточно быстро растет зарплата, но постоянный позитивный рост - это очень хорошее состояние страны", - резюмировал экономист.