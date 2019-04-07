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Фронтмену The Rolling Stones Мику Джаггеру сделали операцию на сердце

Мик Джаггер восстанавливается после хирургического вмешательства в клинике Нью-Йорка

Об этом сообщает Billboard.

Фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер перенес операцию на сердце. Как отмечают представители музыканта, 75-летний артист успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана.

"Мне сказали, что с ним все в порядке. Если бы это был кто-то другой, то восстановление заняло бы не более двух недель. Но Мик очень отдается на концертах: его выступления всегда очень напряженные. Именно поэтому группе потребовалось на время отложить концертный тур, чтобы он мог улучшить свое здоровье", - рассказал инсайдер изданию.

Джаггера выпишут из больницы через несколько дней, однако врачи и в дальнейшем будут следить за состоянием здоровья звезды. Полностью восстановиться и выйти на сцену музыкант сможет летом 2019-го.

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