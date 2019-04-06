Оззи Осборн отменил все концерты до конца года из-за травмы

6 апреля, 2019, 14:16

Британский музыкант получил травму и обещает продолжить мировой тур в 2020 году

Об этом сообщает The Independent.

Известный британский музыкант Оззи Осборн отменил мировое турне-2019 из-за полученной травмы. Сообщается, что исполнитель неудачно упал в своем доме.

Сейчас Осборн проходит курс реабилитации под наблюдением своего врача в Лос-Анджелесе.

Но он уже пообещал своим фанатам, что концерты состоятся в следующем году.