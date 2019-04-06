Оззи Осборн отменил все концерты до конца года из-за травмы
6 апреля, 2019, 14:16
Британский музыкант получил травму и обещает продолжить мировой тур в 2020 году
Об этом сообщает The Independent.
Известный британский музыкант Оззи Осборн отменил мировое турне-2019 из-за полученной травмы. Сообщается, что исполнитель неудачно упал в своем доме.
Сейчас Осборн проходит курс реабилитации под наблюдением своего врача в Лос-Анджелесе.
Но он уже пообещал своим фанатам, что концерты состоятся в следующем году.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-