Эмилия Кларк не помнит, чем закончилась "Игра престолов"
Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Звезда Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов" по серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.
Во время телешоу Saturday Night Live, которое вел Кот Харингтон, сыгравший Джона Сноу, его засыпали вопросами о том, кто же в конце концов занял Железный трон.
Внезапно среди зрителей встала Эмилия Кларк и задала тот же вопрос.
"Эмилия, ты снималась. Ты и так знаешь", - ответил Харингтон.
Однако Кларк заверила, что забыла.
"Слушай, я забыла. Это было так давно. К тому же, большую часть сцен я просто говорила с драконом, который на самом деле всего лишь теннисный мячик на зеленой палке", - сказала Кларк
Ранее, рекламируя эфир шоу, Харингтон прошелся "путем позора", как Серсея Ланнистер
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