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Эмилия Кларк не помнит, чем закончилась "Игра престолов"

Во время американского развлекательного шоу актриса спросила у исполнителя роли Джона Сноу о финале популярного сериала

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Звезда Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов" по серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.

Во время телешоу Saturday Night Live, которое вел Кот Харингтон, сыгравший Джона Сноу, его засыпали вопросами о том, кто же в конце концов занял Железный трон.

Внезапно среди зрителей встала Эмилия Кларк и задала тот же вопрос.

"Эмилия, ты снималась. Ты и так знаешь", - ответил Харингтон.

Однако Кларк заверила, что забыла.

"Слушай, я забыла. Это было так давно. К тому же, большую часть сцен я просто говорила с драконом, который на самом деле всего лишь теннисный мячик на зеленой палке", - сказала Кларк

Ранее, рекламируя эфир шоу, Харингтон прошелся "путем позора", как Серсея Ланнистер

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