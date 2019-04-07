Как Серсея Ланнистер: Звезда "Игры престолов" Кот Гаринктон прошел "путь позора"
7 апреля, 2019, 19:22
Актер, известный по роли Джона Сноу в популярном сериале, снялся в рекламном ролике очередного выпуска американского шоу Saturday Night Live (SNL)
Реклама была обнародована на сайте Saturday Night Live.
Звездный актер Кот Гарингтон, который выполняет одну из ключевых ролей в фэнтези-сериале по серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", посетил программу Saturday Night Live.
Актер повторил эпизод из "Игры престолов", в котором Серсея Ланнистер прошла "путь позора" из Королевской гавани. Однако Гарингтона забросали пончиками.
Журнал Esquire отмечает, что актер будет вести следующий выпуск SNL. Идея принадлежит Лесли Джонс - комедийной актрисе и сценаристу передачи.
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