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7 апреля на фронте: ранен один украинский военный


фото: UATV
7 апреля на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная; из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи населенного пункта Катериновка; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Попасной; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Новозвановка.

Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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