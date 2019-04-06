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Супрун назвала основную причину смертности в Украине


фото: politeka
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала основную причину смертности среди населения Украины

Об этом Супрун заявила на брифинге, посвященном национальной конференции общественного здоровья, сообщает "Укринформ".

"Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний - почти две трети всех случаев смерти. Но это можно предотвратить здоровым питанием, заниматься физической активностью и выявлять болезнь на ранней стадии. Не следует забывать о визитах к семейному врачу", - сказала Супрун.

По ее словам, в нашей стране также очень распространен диабет 2-го типа, который тоже можно предотвратить и лечить без побочных эффектов.

"Для этого надо только следить за своим зоровьем вместе со своим врачом", - посоветовала Супрун.

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