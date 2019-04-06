Супрун назвала основную причину смертности в Украине

6 апреля, 2019, 16:39

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала основную причину смертности среди населения Украины

Об этом Супрун заявила на брифинге, посвященном национальной конференции общественного здоровья, сообщает "Укринформ".

"Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний - почти две трети всех случаев смерти. Но это можно предотвратить здоровым питанием, заниматься физической активностью и выявлять болезнь на ранней стадии. Не следует забывать о визитах к семейному врачу", - сказала Супрун.

По ее словам, в нашей стране также очень распространен диабет 2-го типа, который тоже можно предотвратить и лечить без побочных эффектов.

"Для этого надо только следить за своим зоровьем вместе со своим врачом", - посоветовала Супрун.