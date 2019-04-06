Супрун назвала основную причину смертности в Украине
6 апреля, 2019, 16:39
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала основную причину смертности среди населения Украины
Об этом Супрун заявила на брифинге, посвященном национальной конференции общественного здоровья, сообщает "Укринформ".
"Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний - почти две трети всех случаев смерти. Но это можно предотвратить здоровым питанием, заниматься физической активностью и выявлять болезнь на ранней стадии. Не следует забывать о визитах к семейному врачу", - сказала Супрун.
По ее словам, в нашей стране также очень распространен диабет 2-го типа, который тоже можно предотвратить и лечить без побочных эффектов.
"Для этого надо только следить за своим зоровьем вместе со своим врачом", - посоветовала Супрун.
- Напомним, 2 апреля руководительница МЗ Ульяна Супрун развеяла миф о том, что профилактический курс капельниц и уколов поддерживает сердце и помогает предотвратить осложнения.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-